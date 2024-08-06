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Самолет из Южно-Сахалинска во Владивосток задержали из-за проблем с двигателем

У самолета не запустился левый двигатель.

Источник: РИА "Новости"

В аэропорту Сахалина задержали рейс «Южно-Сахалинск — Владивосток». Причиной стали проблемы с двигателем, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) AVIAINCIDENT.

Экипаж сообщил о неудачном запуске левого двигателя и запросил разрешение на холодную прокрутку. В 08.55 по московскому времени, после окончания процедуры, было решено высадить пассажиров. После задержки самолёт всё же отправился в рейс.

Напомним, ранее рейс авиакомпании S7 Владивосток — Иркутск был задержан на пять часов. Самолет компании прибыл в аэропорт Владивосток (Кневичи) позже, чем должен был.