В Новосибирской области построено более 156 км ЛЭП в рамках инвестиционной программы «Россети Новосибирск»

На территории Новосибирской области продолжается активная реализация масштабной инвестиционной программы системообразующего сетевого предприятия. За 1 полугодие «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») ввели в эксплуатацию 156 км ЛЭП и десятки подстанций суммарной мощностью 65 МВА. В модернизацию электросетевого комплекса региона компания уже вложила почти 1,8 млрд рублей, что на 42% превышает объем инвестиций за 6 месяцев прошлого года.