В Новосибирской области построено более 156 км ЛЭП в рамках инвестиционной программы «Россети Новосибирск»

На территории Новосибирской области продолжается активная реализация масштабной инвестиционной программы системообразующего сетевого предприятия. За 1 полугодие «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») ввели в эксплуатацию 156 км ЛЭП и десятки подстанций суммарной мощностью 65 МВА. В модернизацию электросетевого комплекса региона компания уже вложила почти 1,8 млрд рублей, что на 42% превышает объем инвестиций за 6 месяцев прошлого года.
В отчетном периоде новосибирские энергетики уже завершили ряд значимых проектов, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, в т.ч.:
— реконструкция и строительство сетей 10−0,4 кВ на территории Новосибирского, Колыванского, Карасукского районов Новосибирской области;
— реконструкция электрических сетей 10/0,4 кВ в г. Новосибирске (программа замены участков кабельных линий 10 кВ, реконструкция электрических сетей по ул. Линейная, Ипподромская, Кропоткина, Танкистов, Пилотов, нескольких участков в Первомайском районе города и др.);
— создание возможности технологического присоединения социально-значимых и стратегических объектов г. Новосибирска — ЦПК «СКИФ» и ряда школ.
При этом во втором полугодии продолжатся работы на не менее масштабных проектах, среди которых установка автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Барышевская, организация каналов связи и строительство высоковольтных линий 110 кВ для подключения тяговых подстанций в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
В целом за 2024 год «Россети Новосибирск» планируют ввести в эксплуатацию более 450 км ЛЭП и почти 274 МВА мощности. Общий объем инвестиций, запланированных на текущий год, составляет 5,5 млрд рублей.
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