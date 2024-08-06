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Овощи борщевого набора для подтопленцев из Приморья доставят из Сибири

Губернатор края поручил обеспечить пострадавших из-за дождей жителей продуктами.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье из Сибири завезут картофель и овощи борщевого набора для жителей, пострадавших из-за дождевых паводков. Такое поручение дал губернатор края Олег Кожемяко.

Как поделился министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц, из-за переувлажнения почвы аграрии не могут зайти на поля и убрать урожай. Поэтому необходимые овощи планируется доставить в край из регионов Сибири, работа в этом направлении уже проводится.

«Мы частично компенсируем из краевого бюджета затраты на доставку картофеля и овощей борщевого набора из регионов Сибири. В первую очередь продукцией по доступным ценам необходимо обеспечить жителей пострадавших территорий: города Дальнереченска, Дальнереченского, Красноармейского муниципальных округов. Важно, чтобы люди были обеспечены к зиме необходимым запасом картофеля и овощей», — поделился Олег Кожемяко.

Напомним, что минувшим днем, 5 августа, количество отрезанных от транспортного сообщения населенных пунктов увеличилось до 21.