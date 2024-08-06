Овощи борщевого набора для подтопленцев из Приморья доставят из Сибири

«Мы частично компенсируем из краевого бюджета затраты на доставку картофеля и овощей борщевого набора из регионов Сибири. В первую очередь продукцией по доступным ценам необходимо обеспечить жителей пострадавших территорий: города Дальнереченска, Дальнереченского, Красноармейского муниципальных округов. Важно, чтобы люди были обеспечены к зиме необходимым запасом картофеля и овощей», — поделился Олег Кожемяко.