Овощи борщевого набора для подтопленцев из Приморья доставят из Сибири

В Приморье из Сибири завезут картофель и овощи борщевого набора для жителей, пострадавших из-за дождевых паводков. Такое поручение дал губернатор края Олег Кожемяко.
Как поделился министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц, из-за переувлажнения почвы аграрии не могут зайти на поля и убрать урожай. Поэтому необходимые овощи планируется доставить в край из регионов Сибири, работа в этом направлении уже проводится.
«Мы частично компенсируем из краевого бюджета затраты на доставку картофеля и овощей борщевого набора из регионов Сибири. В первую очередь продукцией по доступным ценам необходимо обеспечить жителей пострадавших территорий: города Дальнереченска, Дальнереченского, Красноармейского муниципальных округов. Важно, чтобы люди были обеспечены к зиме необходимым запасом картофеля и овощей», — поделился Олег Кожемяко.
Напомним, что минувшим днем, 5 августа, количество отрезанных от транспортного сообщения населенных пунктов увеличилось до 21.