В Новосибирске 6 августа похолодает и пройдет дождь с грозой

В Новосибирске будет по-прежнему тепло, но без сильной жары. Синоптики обещают ночью +16…+18 градусов, днем до +23…+25.
— Будет переменная облачность, ночью и во второй половине дня кратковременный дождь, местами гроза. Юго-западный ветер подует со скоростью 3−8 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.
По Новосибирской области ночью будет холоднее, около +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов. Будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.