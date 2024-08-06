В Новосибирске 6 августа похолодает и пройдет дождь с грозой

— Будет переменная облачность, ночью и во второй половине дня кратковременный дождь, местами гроза. Юго-западный ветер подует со скоростью 3−8 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.