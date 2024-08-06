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В Новосибирске 6 августа похолодает и пройдет дождь с грозой

Установится температура +25 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +29° 3 м/с 74% 759 мм рт. ст. +31°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске будет по-прежнему тепло, но без сильной жары. Синоптики обещают ночью +16…+18 градусов, днем до +23…+25.

— Будет переменная облачность, ночью и во второй половине дня кратковременный дождь, местами гроза. Юго-западный ветер подует со скоростью 3−8 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.

По Новосибирской области ночью будет холоднее, около +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов. Будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.