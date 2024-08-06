В Иркутске дорожники с пяти утра убирают заездные карманы и улицы

Учитывая количество охватываемых территорий, уборку решено начинать в ранние часы, чтобы не создавать помеху пешеходам и авто. Места для парковки машин и остановок общественного транспорта очистили на более 20 улицах: Фаворского, Главной Кировской, Розы Люксембург, Старо-Кузьмихинской, Кайской, Улан-Баторской, Чайковского, Советской, Тимирязева, 3-го Июля, Напольной, Поленова, Култукской, Вампилова, Новаторов, Франк-Каменецкого, Дзержинского, Фурье, Красноярской, на объездной Первомайского и Университетского.