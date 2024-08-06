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В Иркутске дорожники с пяти утра убирают заездные карманы и улицы

Работы начинают рано утром, чтобы не мешать авто и пешеходам.

Источник: Комсомольская правда

Каждый день дорожных служб в Иркутске начинается с пяти утра. Рабочие приступают к уборке заездных карманов, тротуаров, остановок и улиц. Как сообщают в пресс-службе администрации города, работы ведутся по поручению мэра Руслана Болотова.

— Когда выходим на участок, стараемся охватить сразу все территории. Привлекаем ручной инструмент и спецтехнику: погрузчики, ПУМы, КАМАЗы, грейдеры, косилки, поливальные и ассенизаторские машины, — прокомментировал руководитель Иркутского автодора Василий Ефремов.

Учитывая количество охватываемых территорий, уборку решено начинать в ранние часы, чтобы не создавать помеху пешеходам и авто. Места для парковки машин и остановок общественного транспорта очистили на более 20 улицах: Фаворского, Главной Кировской, Розы Люксембург, Старо-Кузьмихинской, Кайской, Улан-Баторской, Чайковского, Советской, Тимирязева, 3-го Июля, Напольной, Поленова, Култукской, Вампилова, Новаторов, Франк-Каменецкого, Дзержинского, Фурье, Красноярской, на объездной Первомайского и Университетского.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 6 августа. В областной центр возвращается летняя жара. Воздух днем прогреется до +29.