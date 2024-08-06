В Иркутске дорожники с пяти утра убирают заездные карманы и улицы

Каждый день дорожных служб в Иркутске начинается с пяти утра. Рабочие приступают к уборке заездных карманов, тротуаров, остановок и улиц. Как сообщают в пресс-службе администрации города, работы ведутся по поручению мэра Руслана Болотова.
Учитывая количество охватываемых территорий, уборку решено начинать в ранние часы, чтобы не создавать помеху пешеходам и авто. Места для парковки машин и остановок общественного транспорта очистили на более 20 улицах: Фаворского, Главной Кировской, Розы Люксембург, Старо-Кузьмихинской, Кайской, Улан-Баторской, Чайковского, Советской, Тимирязева, 3-го Июля, Напольной, Поленова, Култукской, Вампилова, Новаторов, Франк-Каменецкого, Дзержинского, Фурье, Красноярской, на объездной Первомайского и Университетского.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 6 августа. В областной центр возвращается летняя жара. Воздух днем прогреется до +29.