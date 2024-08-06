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В Красноярском крае лесозаготовительное предприятие закрыли из-за мигрантов

Нелегальные мигранты стали причиной закрытия и штрафа организации в Богучанском районе.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае из-за мигрантов закрыли лесозаготовительное предприятие. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Организация «Премиум» в посёлке Октябрьский Богучанского района трудоустроила четверых мигрантов, у которых не было разрешения на работу или вида на жительство. При этом мигранты проживали прямо на территории промплощадки.

Оказалось, что нелегалы прибыли в Россию ещё в 2022 году. Всем им от 24 до 52 лет. Устроиться им помогли двое уроженцев соседних стран. В отношении их возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

«Прокуратура возбудила административные дела по чч. 3, 4 ст. 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пребывания иностранных граждан), ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности). Суд оштрафовал организацию на 1.6 млн рубле и приостановил её деятельность», — рассказали в прокуратуре.

Иностранцев депортировали за пределы РФ.

Ранее сообщалось о том, чтопод Красноярском клиент такси пожаловался на таксиста-мигранта, который вымогал у него деньги и избил.