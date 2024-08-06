В Красноярском крае лесозаготовительное предприятие закрыли из-за мигрантов

Оказалось, что нелегалы прибыли в Россию ещё в 2022 году. Всем им от 24 до 52 лет. Устроиться им помогли двое уроженцев соседних стран. В отношении их возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.