В Красноярском крае лесозаготовительное предприятие закрыли из-за мигрантов

В Красноярском крае из-за мигрантов закрыли лесозаготовительное предприятие. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Организация «Премиум» в посёлке Октябрьский Богучанского района трудоустроила четверых мигрантов, у которых не было разрешения на работу или вида на жительство. При этом мигранты проживали прямо на территории промплощадки.
Оказалось, что нелегалы прибыли в Россию ещё в 2022 году. Всем им от 24 до 52 лет. Устроиться им помогли двое уроженцев соседних стран. В отношении их возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.
«Прокуратура возбудила административные дела по чч. 3, 4 ст. 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пребывания иностранных граждан), ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности). Суд оштрафовал организацию на 1.6 млн рубле и приостановил её деятельность», — рассказали в прокуратуре.
Иностранцев депортировали за пределы РФ.
Ранее сообщалось о том, чтопод Красноярском клиент такси пожаловался на таксиста-мигранта, который вымогал у него деньги и избил.