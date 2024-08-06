В Хабаровском крае появилась ещё одна набережная Амура

На этой неделе в Хабаровском крае состоится открытие ещё одной набережной реки Амур. Новую зону отдыха у воды построили в большом селе Вознесенское в Амурском районе. Теперь вместо пустыря там красивая благоустроенная территория, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Набережную мы получили благодаря реализации краевой подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На её строительство затрачено примерно 8,5 миллионов рублей, — рассказала корреспонденту нашего издания специалист первой категории администрации Вознесенского сельского поселения Анна Рыжова.
Вознесенское расположено на очень высоком правом берегу Амура. Место очень живописное. На новой набережной подрядная организация уложила брусчатку, установлены скамейки. Сидя на них, можно будет любоваться местными закатами. А они в Вознесенском необычайные!
Также установлены фонари, система видеонаблюдения. Украшает композицию топиарная фигура огромного двухметрового медведя — одного из символов Дальнего Востока и Хабаровского края.