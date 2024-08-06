Тушу молодого кита прибило к берегу в районе Находки

На песчаный пляж «Стивидорный» выбросило 6-метровое тело кита — Северного плавуна, также известного как Берардиус. Судя по размерам, это молодая особь, так как взрослые киты этого вида могут достигать длины до 12 метров и веса до 15 тонн. В Японском море эти киты распространены повсеместно, сообщает ИА PrimaMedia.