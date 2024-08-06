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Тушу молодого кита прибило к берегу в районе Находки

«Трупы этих животных имеют место взрываться», — говорит эксперт.

Источник: Соцсети

На песчаный пляж «Стивидорный» выбросило 6-метровое тело кита — Северного плавуна, также известного как Берардиус. Судя по размерам, это молодая особь, так как взрослые киты этого вида могут достигать длины до 12 метров и веса до 15 тонн. В Японском море эти киты распространены повсеместно, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам очевидцев и экспертов, кит, вероятно, попал в рыболовный трал или ставник, что подтверждают раны на его теле и рыле.

Жителям и отдыхающим на пляже следует быть осторожными и не приближаться к телу кита, предупреждает приморский тренер по дайвингу Ольга Крутиченко.

«Трупы этих животных имеют место взрываться. Вонь стоит невозможная, плюс газы трупного характера. По идее труп нужно утилизировать, оттащить подальше в море и там оставить для естественного отбора (морские жители сами разберутся с ним)», — говорит эксперт.

Отмечается, что если тело останется на пляже, это может привести к серьёзным экологическим и санитарным проблемам.

флора и фауна