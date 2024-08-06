В Хабаровском крае человеку впервые успешно пересадили печень

— Для хирургов, которые трансплантируют печень, — это шаг к качественному скачку именно в хирургии печени. Чтобы вы понимали, только по холецистэктомиям в крае потребность в оперативном лечении составляет где-то полторы тысячи человек в год, — сказал главный врач ККБ им. Профессора Сергеева Андрей Субботин. — То есть сегодня мы готовы закрыть все потребности по хирургии этого органа. И следующим у нас должен быть этап трансплантации поджелудочной железы.