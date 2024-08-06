В Хабаровском крае человеку впервые успешно пересадили печень

Врачи Краевой клинической больницы имени профессора Сергеева в Хабаровске впервые выполнили успешную пересадку печени. Пациентке 34 года, она хорошо перенесла операцию. Идёт восстановление. Об этом в своём Телеграм-канале написал врио губернатора нашего региона Дмитрий Демешин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Операция, которая считается одной из самых сложных в трансплантологии, длилась почти девять часов. Восхищаюсь мастерством хабаровских врачей и желаю их пациентке поскорее восстановиться, — отметил Дмитрий Демешин. — Доктора долго готовились, чтобы вновь приступить к операциям по трансплантации органов, эта работа постепенно идёт с конца 2022 года. К нам приезжал академик Сергей Готье, наши специалисты перенимали опыт в федеральных клиниках.
Ранее в ККБ им. Сергеева врачи освоили пересадку почек. За прошлый год они выполнили 15 операций по трансплантации этих органов. В этом году в планах 20 пересадок почек и две пересадки печени. Также в больнице будут осваивать трансплантацию других органов.
— Для хирургов, которые трансплантируют печень, — это шаг к качественному скачку именно в хирургии печени. Чтобы вы понимали, только по холецистэктомиям в крае потребность в оперативном лечении составляет где-то полторы тысячи человек в год, — сказал главный врач ККБ им. Профессора Сергеева Андрей Субботин. — То есть сегодня мы готовы закрыть все потребности по хирургии этого органа. И следующим у нас должен быть этап трансплантации поджелудочной железы.