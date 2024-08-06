Проезд ограничат по плотине Братской ГЭС на три дня

С 5 августа на протяжении всего участка начало действовать ограничение на проезд. Как сообщает пресс-служба администрации города проезжая часть будет закрыта из-за ремонтных работ на сетях освещения.
— В период с 05.08 по 07.08 с 09:00 по 16:00 будут ограничения движения транспортных средств, схема организации дорожного движения — по одной полосе проезжей части, — пояснили в администрации.
Водителей просят отнестись с пониманием к ограничению на участке федеральной трассы А-331 «Вилюй» и заранее планировать время в дороге. А также соблюдать правила дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на три дня перекроют два перекрестка в предместье Рабочее. Проезд будет затруднен как для автомобильного транспорта, так и для трамваев.