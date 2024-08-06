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Из Хабаровска начнёт ходить туристический поезд в Биробиджан

Путешественников ждут экскурсии и дегустация кошерной пищи.

Источник: ДВЖД

Дальневосточная железная дорога запускает новый туристический маршрут в Биробиджан из Хабаровска, который организаторы назвали «Биробиджан, шалом!» Это однодневный тур на пригородном поезде между региональными столицами. Первый выезд туристов запланирован уже на 18 августа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В пути экскурсовод расскажет туристам об истории строительства и развития железных дорог на Дальнем Востоке, станции Тихонькая, которая затем стала поселком и городом Биробиджан, о людях, живших и работавших там.

Путешественников ждет экскурсия по самым знаковым достопримечательностям столицы Еврейской автономной области, знакомство с еврейской культурой. Кульминацией дня обещает стать традиционный кошерный обед. Обратный трансфер пройдет также на пригородном электропоезде.

Напомним, из Хабаровска ходят еще два туристических поезда: «Просто космос» до станции Ледяная (город Циолковский Амурской области) и «Комсомольский экспресс» — комбинированный маршрут до озера Амут.

туризм и отдых