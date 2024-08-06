В Приморье изменят условия квоты на трудоустройство инвалидов

Внесено изменение в закон Приморского края о квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Оно вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Теперь квота для приема на работу инвалидов в размере трех процентов от среднесписочной численности работников устанавливается для работодателей, численность работников которых составляет от 36 до 100 человек включительно. Ранее квота устанавливалась при среднесписочной численности от 35 человек.
Ознакомиться с законом Приморского края № 616-КЗ можно в «Приморской газете» № 58 (2200) на первой полосе.
Напомним, что работодатели с численностью сотрудников от 36 человек обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов, создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, трудоустраивать иных граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или резервировать отдельные виды работ (профессий) для трудоустройства таких граждан.
Работодатели независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, нарушающие порядок предоставления рабочих мест гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в пределах установленной квоты, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.