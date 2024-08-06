Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье изменят условия квоты на трудоустройство инвалидов

Некоторые предприятия не попадают под требования закона.

Источник: Reuters

Внесено изменение в закон Приморского края о квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Оно вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Теперь квота для приема на работу инвалидов в размере трех процентов от среднесписочной численности работников устанавливается для работодателей, численность работников которых составляет от 36 до 100 человек включительно. Ранее квота устанавливалась при среднесписочной численности от 35 человек.

Ознакомиться с законом Приморского края № 616-КЗ можно в «Приморской газете» № 58 (2200) на первой полосе.

Напомним, что работодатели с численностью сотрудников от 36 человек обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов, создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, трудоустраивать иных граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или резервировать отдельные виды работ (профессий) для трудоустройства таких граждан.

Работодатели независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, нарушающие порядок предоставления рабочих мест гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в пределах установленной квоты, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

занятость