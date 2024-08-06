В Приморье изменят условия квоты на трудоустройство инвалидов

Внесено изменение в закон Приморского края о квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Оно вступит в силу с 1 сентября 2024 года.



Теперь квота для приема на работу инвалидов в размере трех процентов от среднесписочной численности работников устанавливается для работодателей, численность работников которых составляет от 36 до 100 человек включительно. Ранее квота устанавливалась при среднесписочной численности от 35 человек.