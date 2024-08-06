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Транспортные карты отменят для школьников и льготников в Астане

В Астане планируется внедрение виртуальных проездных карт для школьников и льготников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СTS.

Источник: CTS

При проезде в автобусе валидацию можно будет осуществить с помощью сканирования QR-кодов, прикладыванием телефона к валидатору и другими удобными способами. Таким образом не нужно будет носить с собой транспортные карты.

Выпуск и оформление виртуальной карты будет осуществляться онлайн, пользователям не нужно посещать специализированную кассу для её оформления.

Более подробная информация о порядке оформления и использования виртуальных карт, а также о сроках запуска проекта будет опубликована в ближайшее время на официальном сайте CTS и в социальных сетях компании.