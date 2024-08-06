Транспортные карты отменят для школьников и льготников в Астане

При проезде в автобусе валидацию можно будет осуществить с помощью сканирования QR-кодов, прикладыванием телефона к валидатору и другими удобными способами. Таким образом не нужно будет носить с собой транспортные карты.
Выпуск и оформление виртуальной карты будет осуществляться онлайн, пользователям не нужно посещать специализированную кассу для её оформления.
Более подробная информация о порядке оформления и использования виртуальных карт, а также о сроках запуска проекта будет опубликована в ближайшее время на официальном сайте CTS и в социальных сетях компании.