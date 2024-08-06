Туристический маршрут из Хабаровска в Биробиджан запустят в августе

ДВЖД запускает новый туристический маршрут «Биробиджан, шалом!» на пригородном поезде. Первый выезд состоится 18 августа.
Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, по дороге пассажирам расскажут об истории железных дорог на Дальнем Востоке, о станции Тихонькой, которая затем стала поселком и переросла в город Биробиджан, о жителях области.
В столице ЕАО для пассажиров проведут экскурсию по городским достопримечательностям, познакомят с еврейской культурой и угостят кошерным обедом.
Обратно в Хабаровск вернутся также на пригородном электропоезде.