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Туристический маршрут из Хабаровска в Биробиджан запустят в августе

Источник: Российская газета

ДВЖД запускает новый туристический маршрут «Биробиджан, шалом!» на пригородном поезде. Первый выезд состоится 18 августа.

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, по дороге пассажирам расскажут об истории железных дорог на Дальнем Востоке, о станции Тихонькой, которая затем стала поселком и переросла в город Биробиджан, о жителях области.

В столице ЕАО для пассажиров проведут экскурсию по городским достопримечательностям, познакомят с еврейской культурой и угостят кошерным обедом.

Обратно в Хабаровск вернутся также на пригородном электропоезде.