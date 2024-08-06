Медведя встретили в центре города в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре в ночь на 6 августа встретили медведя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хищник пробежал по улице Луначарского в центре города вдоль дороги неподалеку от православного храма, а потом скрылся от очевидцев. Видео, которое они сняли, распространяется в социальных сетях. Медведь небольшого размера, возможно, это медвежонок.
Напомним, в Хабаровском крае подобные случаи происходят нередко — сказывается близость к дикой природе. Так в самом центре крупнейшего города Дальнего Востока гулял взрослый пятнистый олень, его видели во дворе центра «Восхождение» на улице Ленинградской.
В октябре 2015 правоохранители были вынуждены застрелить дикого медведя, который прорвался на территорию ТЦ «Подсолнух» в Хабаровске, где успел навести небольшой беспорядок, разбить стекло и пораниться. Кроме того, в сентябре 2013 года на Центральный рынок краевой столицы забежал дикий кабан. Зверь повел себя агрессивно — разнес павильон с игрушками и ранил мужчину..