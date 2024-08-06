Медведя встретили в центре города в Хабаровском крае

В октябре 2015 правоохранители были вынуждены застрелить дикого медведя, который прорвался на территорию ТЦ «Подсолнух» в Хабаровске, где успел навести небольшой беспорядок, разбить стекло и пораниться. Кроме того, в сентябре 2013 года на Центральный рынок краевой столицы забежал дикий кабан. Зверь повел себя агрессивно — разнес павильон с игрушками и ранил мужчину..