Жара до 41 градуса, грозы и град: погода в Казахстане на вторник, 6 августа

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 28−30 тепла.
В Алматы переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3−8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 31−33 тепла.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 35−37 тепла.
Днем на северо-западе Акмолинской области кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный 9−14, днем на северо-западе области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, днем 27−32, на севере области 24 тепла. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 27−29 тепла.
В предгорных, горных районах Алматинской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 10−15 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, в горных районах области 20−25 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
В области Жетысу без осадков. Ветер северо-западный 9−14, ночью в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, на востоке области 24, в горных районах области 12 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов, в горных районах области 28 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
В Туркестанской области без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 16, днем 34−39, в горных районах области 30 тепла. В Туркестане небольшая облачность, без осадков. Ветер северо- восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 37−39 тепла.
Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области дождь, гроза, днем дождь, на западе, севере области сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, днем 27−32 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов. В Уральске облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 27−29 тепла.
Днем на западе, севере Атырауской области дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на юге области очень сильная жара 41 градус. В Атырау переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный ночью 0−5, днем 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 37−39 градусов.
В Мангистауской области без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−28 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, на юге области очень сильная жара 45 градусов. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 25−27, днем 35−37 тепла.
Днем на севере, юге, в центре Актюбинской области дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 24 тепла, днем сильная жара 31−36, на юге области очень сильная жара 40 градусов. В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 32−34 тепла.
На севере, востоке Костанайской области дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, днем 26−31, на юге области сильная жара 35 градусов. В Костанае переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 27−29 тепла.
Ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области дождь, гроза, шквал, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, шквал, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный, западный ночью 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на западе, севере области порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, днем 20−25, на юго-западе области 28 тепла. В Петропавловске облачно, дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, западный ночью 9−14, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 22−24 тепла.
В Павлодарской области без осадков. Ветер западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, днем 25−30 тепла. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 27−29 тепла.
В Карагандинской области без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, на юге области 21, днем 24−29, на юге области 33 тепла. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 27−29 тепла.
В области Улытау без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, на юге области 22 тепла, днем сильная жара 30−35, на западе области 38 градусов. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
Утром и днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, утром и днем на западе, севере, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 10, днем 27−32, на востоке области 23 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 1−6, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 27−29 тепла.
Утром и днем на севере, в центре области Абай небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем на севере, востоке, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, на западе области 10, днем 27−32 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 1−6, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 28−30 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 36−41 градус. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24, днем 37−39 тепла.
Днем в горных районах Жамбылской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 17 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, в горных районах области 30 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 34−36 тепла.