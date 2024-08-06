Жара до 41 градуса, грозы и град: погода в Казахстане на вторник, 6 августа

Днем на севере, юге, в центре Актюбинской области дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 24 тепла, днем сильная жара 31−36, на юге области очень сильная жара 40 градусов. В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 32−34 тепла.