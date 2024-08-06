Жительница Новосибирской области вырастила огромный кабачок-мутант

На снимке кабачок стоит рядом с газовым баллоном, что подчеркивает его внушительные размеры — он существенно выше баллона. По словам женщины, плод спрятался среди листьев, и она не сразу заметила его. Теперь пользователи группы гадают, сколько оладий можно приготовить из этого овоща-мутанта.