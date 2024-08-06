Жительница Новосибирской области вырастила огромный кабачок-мутант

Жительница Краснозерского района Новосибирской области удивила местных жителей, вырастив на своем участке гигантский кабачок. Фотография необычного овоща была опубликована в группе «Краснозерская Новь», где он произвел настоящий фурор среди подписчиков.
На снимке кабачок стоит рядом с газовым баллоном, что подчеркивает его внушительные размеры — он существенно выше баллона. По словам женщины, плод спрятался среди листьев, и она не сразу заметила его. Теперь пользователи группы гадают, сколько оладий можно приготовить из этого овоща-мутанта.
Стоит отметить, что это не единственный агрономический рекорд в регионе. На днях косметолог из Новосибирска также похвасталась урожаем — она вырастила помидор весом более 1,8 кг, используя лишь азотные подкормки и скошенную траву для поддержания почвы.