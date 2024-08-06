Эксперты назвали самые востребованные профессии

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, эти данные характеризуют раннее сложившиеся тенденции, которые связаны с ростом спроса работодателей на рабочие профессии. Поскольку строительство сохраняет положение одного из ведущих драйверов экономики, сохраняется высокая потребность в специалистах строительной отрасли, в том числе, на новых территориях. При этом строительные специальности мало востребованы со стороны российских граждан, и притока иностранных работников в отрасль постепенно снижается. Сказывается и активизация строительства в весенний и летний период.