Эксперты назвали самые востребованные профессии

Профессия штукатура стала одной из самых востребованных в первом полугодии в России. Об этом рассказал «Российской газете» директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.
За последний год число вакансий для данных специалистов увеличилось на 318%, а зарплатные предложения выросли на 31% и составили 82 986 рублей, отметил он.
На втором месте — бетонщики (плюс 270%), им предлагают в среднем 100 157 рублей, что на 57% выше, по сравнению с первым полугодием 2023 года. Тройку лидеров замыкают стропальщики, у которых прирост числа вакансий составил 197%, а зарплатные предложения прибавили 27% (79 409 рублей).
На 4 месте оказался арматурщик (плюс 178%) со средней зарплатой 92 683 рубля (рост 38%).
Также в топ 5 востребованных профессий вошли водители-дальнобойщики с приростом числа вакансий на 146% и средней предлагаемой зарплатой в 189 831 рубль (плюс 39%). Вырос за год спрос на маркировщиков, крановщиков, слесарей.
Среди офисных профессий самым востребованным оказался менеджер по организации мероприятий. За последний год число вакансий для них выросло на 186%, а зарплатные предложения — на 11%, до 69 526 рублей при полном рабочем дне.
Востребованными остаются брокеры (прирост спроса на них 70%), им работодатели готовы платить в среднем 174 438 рублей, что на 24% больше, чем в первом полугодии 2023-го.
По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, эти данные характеризуют раннее сложившиеся тенденции, которые связаны с ростом спроса работодателей на рабочие профессии. Поскольку строительство сохраняет положение одного из ведущих драйверов экономики, сохраняется высокая потребность в специалистах строительной отрасли, в том числе, на новых территориях. При этом строительные специальности мало востребованы со стороны российских граждан, и притока иностранных работников в отрасль постепенно снижается. Сказывается и активизация строительства в весенний и летний период.
«Скорее всего в этой сфере спрос на работников будет и в ближайшем будущем превышать предложение», — считает эксперт.