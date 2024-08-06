Премьер Японии Кисида не стал говорить, кто сбросил ядерную бомбу на Хиросиму

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на траурной церемонии в Мемориальном парке мира в Хиросиме, не стал говорить, кто именно сбросил ядерную бомбу на японский город.
«Я скорблю о погибших и приношу соболезнования тем, кто до сих пор страдает от последствий. Ужасы и страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки 79 лет назад, не должны повториться», — сказал политик (цитата по РИА Новости).
Напомним, шестого августа 1945 года Соединенные Штаты сбросили на Хиросиму атомную бомбу Little Boy («Малыш»).
В своей речи Кисида отметил, что город тогда «превратился в пепел», а у людей «отняли мечту и счастливое будущее».
Стоит напомнить, что девятого августа 1945 года атомной бомбардировке подвергся еще один японский город — Нагасаки.
В результате двух мощных взрывов сразу погибли свыше 450 тысяч человек. А те, кто смог выжить, до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
Фото: РИА Новости.