В Иркутске обновляют системы безопасности в школах искусств

В школах искусств столицы региона перед стартом образовательного процесса обновляют системы антитеррористической и пожарной безопасности. На эти цели направили более двух миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.
— В детской музыкальной школе № 2 на улице Ангаргэсстроя 1 установят металлическую пожарную лестницу. А в школе искусств № 6 завершили модернизацию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, — поделились в администрации.
Также обновление систем безопасности прошло в ДШИ № 4 и № 10. Там улучшили средства оповещения и эвакуационную систему. Работы подрядчик обязуется завершить до 1 сентября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дорожники в Иркутске каждый день с раннего утра приступают к уборке городских улиц. Специалисты приводят в порядок газоны, тротуары, проезжие части и остановки.