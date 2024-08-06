Жительница Владивостока отметила 101-ый день рождения

Жительница Владивостока Раиса Игнатьевна Дебоган отметила свой 101-ый день рождения 4 августа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
Раиса Игнатьевна родилась в 1923 году в Амурской области на золотом прииске Экимчан. Женщина окончила мединститут и стала работать в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии. Во время Великой Отечественной войны она спасала наших солдат в госпитале. Всю свою трудовую жизнь Раиса Дебоган работала врачом-терапевтом в ТОВВМИ им. С. О. Макарова.
Раиса Дебоган — заслуженный врач России. Она награждена ведомственными грамотами и благодарностями. У нее двое детей и три внука.
Напомним, одну из старейших жительниц Владивостока — Павлу Михайловну Мельникову — наградили знаком «Почетный работник ДВМП». В этом году она отметила свой сотый день рождения.