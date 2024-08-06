Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Владивостока отметила 101-ый день рождения

Раиса Дебоган начала второй век своей жизни.

Источник: PrimaMedia.ru

Жительница Владивостока Раиса Игнатьевна Дебоган отметила свой 101-ый день рождения 4 августа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Раиса Игнатьевна родилась в 1923 году в Амурской области на золотом прииске Экимчан. Женщина окончила мединститут и стала работать в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии. Во время Великой Отечественной войны она спасала наших солдат в госпитале. Всю свою трудовую жизнь Раиса Дебоган работала врачом-терапевтом в ТОВВМИ им. С. О. Макарова.

Раиса Дебоган — заслуженный врач России. Она награждена ведомственными грамотами и благодарностями. У нее двое детей и три внука.

Напомним, одну из старейших жительниц Владивостока — Павлу Михайловну Мельникову — наградили знаком «Почетный работник ДВМП». В этом году она отметила свой сотый день рождения.

праздники