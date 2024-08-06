Суд в США признал Google монополистом на рынке поиска

После объявления судебного решения акции Alphabet упали почти на 4,5% до $159,25 на закрытии в Нью-Йорке. Реклама Google составила 77% от общего объема продаж Alphabet в 2023 году. Apple, которая в зависимости от принятых мер может потерять миллиарды долларов на выплатах Google за то, чтобы ее поисковая система стала браузером по умолчанию на iPhone, упали на 4,8% до $209,27.