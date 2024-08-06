Дмитрий Демешин посетил закрытую школу в Ильинке

В село Ильинка Хабаровского района прибыл врио губернатора Хабаровского каря Дмитрий Демешин. Цель визита — встреча с родительским активом, обеспокоенным закрытием местной школы из-за трещин в фасаде. Проблема возникла в декабре 2023 года, когда 400 школьников из Ильинки пришлось перевести в образовательные учреждения соседних сел Гаровка и Некрасовка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
В ходе прямого эфира в социальных сетях две недели назад Демешин обещал жителям Ильинки лично приехать и обсудить пути решения проблемы. На встрече с родителями глава края заявил, что вопрос о школе он поднял перед премьер-министром Михаилом Мишустиным. В результате Хабаровский край получил поддержку федеральных властей в виде средств Единой президентской субсидии, а заявка на финансирование уже направлена в Минвостокразвития.
Врио сообщил, что первый этап — выведение здания из аварийного состояния. Ремонт обойдется в более чем 70 млн рублей, которые пока не предусмотрены в местном бюджете. Дмитрий Демешин пообещал помощь из резервного фонда правительства края до получения федеральных средств.
— В местном бюджете таких денег нет, поэтому, пока не поступили федеральные средства, поможем из резервного фонда правительства края, — сказал Дмитрий Демешин.
Также он подчеркнул, что районная администрация должна в ближайшее время провести тендерные процедуры и приступить к ремонтным работам. Вместе с тем необходимо разместить на объекте информационный щит с данными о подрядчике и сроках реконструкции.
— Нужно контролировать, чтобы ничего не забыли, чтобы подрядчик не раздул смету, а чтобы каждый бюджетный рубль в окна, в красоту для родителей, для школьников ушел. Потому что это неправильно, что более 400 наших школьников ездят по другим территориям, — заявил Дмитрий Демешин.
В завершение встречи Дмитрий Демешин подчеркнул важность участия родителей и детей во всех этапах реконструкции, чтобы они остались довольны результатом.
— У вас два этапа ремонта и реконструкции. Очень важно, чтобы этими этапами остались довольны не только вы как администрация — очень важно, чтобы остались довольны родители, дети. Поэтому здесь не просто общественный контроль — здесь должно быть их участие во всех проектах, — подчеркнул глава региона.