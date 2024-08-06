Дмитрий Демешин посетил закрытую школу в Ильинке

— У вас два этапа ремонта и реконструкции. Очень важно, чтобы этими этапами остались довольны не только вы как администрация — очень важно, чтобы остались довольны родители, дети. Поэтому здесь не просто общественный контроль — здесь должно быть их участие во всех проектах, — подчеркнул глава региона.