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Виталию Гогунскому подарили в Омске «блин блинский»

Десерт презентовали сотрудники гостиницы, где он остановился.

Источник: Om1 Омск

Актёр и музыкант Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ» в своих соцсетях поделился историей о гостеприимстве омичей. Напомним, артист выступал на Дне города. По приезду в Омск его ждал сюрприз в гостинице, куда он заселился. Сотрудники отеля преподнесли ему десерт в виде блина с кремом и шоколадной крошкой. Десерт назвали в честь популярного выражения Кузи в сериале: «Блин блинский». Но есть блин Виталий Гогунский не стал.

«Жаль, что я сладкого не ем! Сейчас бы просто в один присест!», — посетовал артист.

На концерте на Соборной площади Виталий Гогунский также отметил, что в Омске живут очень красивые девушки и признался, что не ожидал такого тёплого приёма от омичей. Ранее он в соавторстве с омичом Дмитрием Коноваловым написал песню «Мама пришла».

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