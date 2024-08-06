Виталию Гогунскому подарили в Омске «блин блинский»

Актёр и музыкант Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ» в своих соцсетях поделился историей о гостеприимстве омичей. Напомним, артист выступал на Дне города. По приезду в Омск его ждал сюрприз в гостинице, куда он заселился. Сотрудники отеля преподнесли ему десерт в виде блина с кремом и шоколадной крошкой. Десерт назвали в честь популярного выражения Кузи в сериале: «Блин блинский». Но есть блин Виталий Гогунский не стал.