Билет на самолет до Усть-Ишима будет стоить почти 3000 рублей

Стала известна стоимость билета и дата первого рейса самолета на Усть-Ишим.
Напомним, запуск первого после долгого перерыва рейса до отдаленного северного района Омской области анонсировался в конце июня. Перевозчиком стало ООО «Аэропром». Первый рейс должен был состояться еще в начале июля, однако тариф был неизвестен.
Теперь его утвердила Региональная энергетическая комиссия. Стоимость полета составит 32 107 рублей. По решению правительства Омской области тариф сделали субсидируемым, чтобы авиаперевозки были доступны.
Как сообщил гендиректор ООО «Аэропром» Юрий Афанасьев сайту «СуперОмск», окончательная стоимость билета для пассажиров составит 2 741 рубль, первый вылет состоится 14 августа.
Самолеты будут вылетать из Омского аэропорта три раза в неделю. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Тип воздушного судна — АН-2.