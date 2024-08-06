Во Владивостоке разметку начнут наносить по-новому

В центральных районах города в этом году начнут использовать передовые технологии для разметки дорог — спрей-пластик и ЦПП (цветное противоскользящее покрытие). Спрей-пластик будет использоваться для разметки стрелок, островков безопасности и других элементов, тогда как ЦПП — для пешеходных переходов.