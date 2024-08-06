Во Владивостоке разметку начнут наносить по-новому

Во Владивостоке планируют обновить подход к нанесению дорожной разметки, пригласив для этого специализированную подрядную организацию, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В центральных районах города в этом году начнут использовать передовые технологии для разметки дорог — спрей-пластик и ЦПП (цветное противоскользящее покрытие). Спрей-пластик будет использоваться для разметки стрелок, островков безопасности и других элементов, тогда как ЦПП — для пешеходных переходов.
Во Владивостоке появится светящаяся дорожная разметка.
Мэрия планирует установить более 1.7 тысяч штук светодиодных маячков.
По заявлениям производителя, новые материалы обладают значительно большей износостойкостью на дорогах с интенсивным движением по сравнению с привычной краской.
Если испытание новых технологий подтвердит их высокую эффективность, то нововведение будет внедрено на улицах города на постоянной основе.