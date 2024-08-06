Приметы на день Бориса и Глеба: что нельзя делать 6 августа 2024 года

Во вторник, 6 августа, чтят память первых русских святых Бориса и Глеба, которые были сыновьями князя Владимира Святославовича. В народном календаре эта дата называется Борис и Глеб.
Что можно делать 6 августа:
- в этот день у предков существовала традиция ходить в гости, где обязательно угощали приготовленными пирогами;
- считалось важно до восхода солнца пересчитать свои деньги — так можно было привлечь успех в дела;
- также считалось полезным занятием собирать ягоды в лесу;
Что нельзя делать 6 августа:
- работать в полях;
- смотреть прохожим людям в глаза;
- убирать в доме или делать какую-то работу в нем;
Народные приметы:
- утром дождь идет — остаток дня будет с хорошей погодой;
- если цыплята стараются к курице прижаться — дожди затяжными будут;
- Чайки часто на воду садятся (улетают и снова садятся) — к осадкам.