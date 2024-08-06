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Приметы на день Бориса и Глеба: что нельзя делать 6 августа 2024 года

Во вторник, 6 августа, чтят память первых русских святых Бориса и Глеба, которые были сыновьями князя Владимира Святославовича.

Во вторник, 6 августа, чтят память первых русских святых Бориса и Глеба, которые были сыновьями князя Владимира Святославовича. В народном календаре эта дата называется Борис и Глеб.

Что можно делать 6 августа:

  • в этот день у предков существовала традиция ходить в гости, где обязательно угощали приготовленными пирогами;
  • считалось важно до восхода солнца пересчитать свои деньги — так можно было привлечь успех в дела;
  • также считалось полезным занятием собирать ягоды в лесу;

Что нельзя делать 6 августа:

  • работать в полях;
  • смотреть прохожим людям в глаза;
  • убирать в доме или делать какую-то работу в нем;

Народные приметы:

  • утром дождь идет — остаток дня будет с хорошей погодой;
  • если цыплята стараются к курице прижаться — дожди затяжными будут;
  • Чайки часто на воду садятся (улетают и снова садятся) — к осадкам.