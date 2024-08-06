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В переулке Западный Иркутска ограничат движение с 6 августа

На протяжении двух недель проезд будет невозможен в утренние и дневные часы.

Источник: Комсомольская правда

Движение для автомобилистов будет ограничено в районе дома № 1 по переулку Западный в Иркутске. Запрет начал действовать с восьми утра 6 августа и продлится до 17:00 19 августа. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей Иркутска.

— Для проведения работ по вскрытию тепловой сети и ремонта потребовалось ограничить движение. Приносим извинения за доставленные неудобства, — сказано в сообщении.

Автомобилистам напоминают, что отследить ремонтные работы можно по онлайн картам. А также убедительно просят соблюдать правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске ограничат движение в районе предместья Рабочее с 9 августа перекроют для проезда два перекрестка.