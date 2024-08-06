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Олимпиада-2024: в каких видах спорта казахстанцы выступят 6 августа

АЛМАТЫ, 6 авг — Sputnik. Сегодня на Олимпиаде в Париже казахстанцы будут бороться в следующих видах спорта.

Источник: AFP

13:30 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. Квалификация.

Тимур Хайдаров, Сергей Емельянов.

13:50 Легкая атлетика. Мужчины. 110 м с/б. Утешительный раунд.

Давид Ефремов.

14:00 Греко-римская борьба. Мужчины. Предварительные раунды, до 77 кг.

Демеу Жадраев.

14:00 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойки 500 м. Квалификация.

Мария Бровкова, Руфина Искакова.

14:30 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. Квалификация.

Бекарыс Раматулла, Сергей Токарницкий.

16:00 Спортивное скалолазание. Мужчины. Скорость. Квалификация.

Амир Маймуратов.

00:14 Легкая атлетика. Женщины. 3000 м с/п. Финал.

Нора Джеруто.

01:02 Бокс. Женщины. Полуфинал, до 50 кг.

Назым Кызайбай- Ву Ю (Китай).

Время выступлений может измениться, предупредил Национальный олимпийский комитет Казахстана.