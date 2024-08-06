Олимпиада-2024: в каких видах спорта казахстанцы выступят 6 августа

13:30 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. Квалификация.
Тимур Хайдаров, Сергей Емельянов.
13:50 Легкая атлетика. Мужчины. 110 м с/б. Утешительный раунд.
Давид Ефремов.
14:00 Греко-римская борьба. Мужчины. Предварительные раунды, до 77 кг.
Демеу Жадраев.
14:00 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойки 500 м. Квалификация.
Мария Бровкова, Руфина Искакова.
14:30 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. Квалификация.
Бекарыс Раматулла, Сергей Токарницкий.
16:00 Спортивное скалолазание. Мужчины. Скорость. Квалификация.
Амир Маймуратов.
00:14 Легкая атлетика. Женщины. 3000 м с/п. Финал.
Нора Джеруто.
01:02 Бокс. Женщины. Полуфинал, до 50 кг.
Назым Кызайбай- Ву Ю (Китай).
Время выступлений может измениться, предупредил Национальный олимпийский комитет Казахстана.