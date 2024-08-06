Эксперты рассказали, можно ли держать в квартире сельскохозяйственных животных

Житель московской окраины пасет во дворах многоэтажек стадо коз, другой москвич выгуливает свинью, которая живет в его квартире. У кого-то в многоэтажке кукарекает на балконе петух. Можно ли держать в городе не собак и кошек, а, скорее, сельскохозяйственных животных, расспросили экспертов.
Прямого запрета на содержание, к примеру, свиней в многоквартирном доме в законе нет, говорит юрист Алла Георгиева.
Постановлением правительства (№ 795 от 22 июня 2019 года) утвержден перечень животных, содержание которых гражданами запрещено (разрешается только в зоопарках, цирках и т. п.). Но свиньи, куры, козы и другие сельхозживотные в этом списке отсутствуют.
Однако содержание в квартире подобных животных не может не нарушать права и законные интересы соседей, говорит Георгиева. Следует помнить, что квартира — это все-таки жилое помещение и оно предназначено для проживания граждан, а не для свиноводства.
Проживание даже одного животного в жилом помещении нарушит права других граждан, отмечает Георгиева. Свиньи, к примеру, достаточно шумные животные, а это означает, что их содержание в многоквартирном жилом доме приведет к нарушению закона о тишине (если он есть в регионе) и привлечению к административной ответственности его владельца. Это же может касаться криков петухов.
«Многие жители многоквартирных домов (особенно после повышения цен на куриные яйца) стали разводить кур в квартирах, — говорит Георгиева. — Но даже если владелец птицы сделает шумоизоляцию, это не значит, что он не нарушит права других соседей и правила жилых помещений (квартиры предназначаются для проживания граждан). Кроме шума соседи будут страдать и от неприятных запахов из квартиры, где содержится птица. Все это нарушает комфорт других людей. Поэтому, такое “птицеводство” будет существовать до первой жалобы». Содержание петухов и кур на балконах приравнивается к содержанию их в самой квартире.
Граждане вправе обратиться в частную организацию для проведения экспертизы шума. Это платная процедура, но на руках соседей тогда будут веские доказательства нарушения их прав на тишину.
Специфический запах, который исходит от животных будет нарушать право жителей дома на благоприятную окружающую среду, гарантированную Конституцией. Кроме того, владелец животного обязан обеспечить ему соответствующий уход, своевременную ветеринарную помощь и профилактические ветеринарные мероприятия (животное обязательно должно быть привито), соблюдать санитарию. Отсутствие необходимых прививок влечет административное наказание в виде штрафа.
Если из квартиры, в которой находятся животные, исходят неприятные запахи, можно обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу района с жалобой на несоблюдение установленных законом требований. Если вещества в воздухе будут превышать допустимые нормы, то владельца животного привлекут к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм по ст.6.3 КоАП РФ, говорит юрист.
А если в квартире разводят свиней или кур, то ее владельца могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил пользования жилым помещением по ст. 7.21 КоАП РФ.
Дикое животное (предположим, что в квартире держат не свинью, а кабана) по заявлению соседей могут конфисковать и вернуть в среду привычного обитания или поместить в специализированный приют. На владельца животного наложат штраф по ст.10.6, ст. 8.52 КоАП РФ. Могут даже привлечь к уголовной ответственности, если выявят состав жестокого обращения с животным.
Если проживание свиньи в жилом помещении причиняет вред жизни и здоровью соседей (например, животное проявляет агрессию, пугает, портит чужое имущество), они могут требовать возмещение причиненного ущерба и компенсацию морального вреда.
«Чтобы бороться с нежелательным соседством, для начала нужно обратиться с заявлением в полицию, ведь чтобы отстоять свои права в данном споре, нужно запастись доказательствами, — говорит Георгиева. — Также следует обращаться в надзорные органы — Роспотребнадзор и Росприроднадзор, Россельхознадзор, санитарно-эпидемиологическую службу, местную администрацию, прокуратуру и суд».
Запретить содержать в квартире свиней может только суд, продолжает юрист. В суде истец должен привести доказательства своих неудобств и нарушений закона, это могут быть протоколы, составленные полицией, опросы свидетелей; акты об условиях содержания животных в квартире; постановления о привлечении к ответственности владельца животного, результаты обращений в различные инстанции и ответы на такие обращения; фото, видео и др.
Кстати, если владелец не просто содержит в квартире сельхозживотных, но и зарабатывает на этом (например, продает яйца), то у него должны быть соответствующие разрешения, отмечает юрист. Если их нет, это еще один повод для штрафов.
Между тем, на практике гораздо чаще возникают ситуации, когда соседи борются не с сельхозживотными в квартирах, а с содержанием в большом количестве собак и кошек. И тут навести порядок тоже весьма непросто.
Более трех лет идет борьба соседей, управляющей организации и администрации Балашихи с собственником, который завел у себя в квартире целую свору собак, рассказывает директор дирекции по правовым вопросам «Группы КОМФОРТ» Николай Яценко. Собственник не обеспечивает должный уход за собаками. Страдают жители всего подъезда (это более 60 квартир), так как неприятный, мягко говоря, запах стоит в помещениях подъезда и в лифтах. В нижней квартире собачья моча стекает с потолка и с люстры. Уборка с применением спецсредств не помогает. Один из соседей вынужден был продать квартиру. Собственник-сосед уже подавал в суд и выиграл иск на возмещение материального ущерба, однако в удовлетворении требований о запрете содержания животных было отказано.
Одна владелица квартиры держала дома кур, собак и кошек, рассказывает председатель правления ТСЖ «СТАВРОВО- № 13» (поселок Ставрово Владимирской области) Андрей Фролов. Собственники писали жалобы на антисанитарию в госжилинспекцию, Роспотребнадзор, органы соцзащиты. Но владелица никого не впускала, в итоге госорганы, по словам Фролова, присылали отписки. Кончилось это только со смертью этой женщины.