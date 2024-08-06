Эксперты рассказали, можно ли держать в квартире сельскохозяйственных животных

«Многие жители многоквартирных домов (особенно после повышения цен на куриные яйца) стали разводить кур в квартирах, — говорит Георгиева. — Но даже если владелец птицы сделает шумоизоляцию, это не значит, что он не нарушит права других соседей и правила жилых помещений (квартиры предназначаются для проживания граждан). Кроме шума соседи будут страдать и от неприятных запахов из квартиры, где содержится птица. Все это нарушает комфорт других людей. Поэтому, такое “птицеводство” будет существовать до первой жалобы». Содержание петухов и кур на балконах приравнивается к содержанию их в самой квартире.