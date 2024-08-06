Исследование: Треть россиян проводят отпуск на даче

Продолжается пора отпусков. 56,5% россиян его уже отгуляли, находятся в отпуске или планируют сделать это в ближайшее время. При этом большинство людей (50,6%) проводят лето дома, еще 29,7% отправились или в ближайшее время отправятся на дачу, а 19,7% планируют путешествие по России или за границу. Такие данные приводятся в опросе, проведенном аналитиками Финансового университета при правительстве РФ и компании «Ингосстрах» (имеется в распоряжении «Российской газеты»).
В исследовании приняли участие россияне в возрасте от 40 до 75 лет. Опрос проводился в 37 крупнейших по численности населения городах.
Жители некоторых регионов предпочитают выезжать на отдых чаще других. Например, в Тюмени — это 29% опрошенных, в Екатеринбурге — 28%, и Уфе — 28%, в Перми — 26%, а в Омске, Казани и Кемерово — по 25% респондентов. В Нижнем Новгороде и Тольятти выездной отдых выбирают 24% и 23% соответственно.
«Основная цель отпуска для 42,7% участников исследования — отдохнуть, позагорать, покупаться и погулять с друзьями. 17,5% опрошенных работают на даче, занимаются садом, огородом и строительством, 12,6% отправятся на море в России, а 8,4% посетят российские города, интересные места, культурные объекты и музеи. Только 1,8% взрослого поколения выбирает отдых за границей», — подчеркивает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
«Куда бы российские туристы ни отправились летом в отпуск, стоит подумать о своей безопасности и спокойствии во время путешествия. Вне зависимости от того, хотите ли вы отдохнуть на даче, посетить достопримечательности других городов или насладиться пляжным отдыхом за границей, страховка от несчастных случаев и страховка при выезде за границу защитят вас от непредвиденных обстоятельств и финансовых потерь», — добавил заместитель генерального директора по розничному бизнесу «Ингосстраха» Владимир Храбрых.