Исследование: Треть россиян проводят отпуск на даче

Продолжается пора отпусков. 56,5% россиян его уже отгуляли, находятся в отпуске или планируют сделать это в ближайшее время. При этом большинство людей (50,6%) проводят лето дома, еще 29,7% отправились или в ближайшее время отправятся на дачу, а 19,7% планируют путешествие по России или за границу. Такие данные приводятся в опросе, проведенном аналитиками Финансового университета при правительстве РФ и компании «Ингосстрах» (имеется в распоряжении «Российской газеты»).