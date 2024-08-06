В Омске зафиксированы массовые задержки авиарейсов

Судя по всему, наиболее продолжительная задержка у рейса авиакомпании «Победа» до Москвы, который стоит в графике на 5:05, однако к моменту публикации, согласно онлайн-табло воздушной гавани, так и не стартовал. Также в ожидании вылета находятся пассажиры рейса по тому же направлению, которому надлежало отправиться в пункт назначения в 6:30. Судя по всему, в каждом из случаев речь идет о позднем предоставлении воздушного судна авиаперевозчиком.