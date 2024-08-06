В Омске зафиксированы массовые задержки авиарейсов

По подсчетам «СуперОмска», более чем на час к указанному периоду переносились 4 вылета, такое же количество состоялось вовремя.
Судя по всему, наиболее продолжительная задержка у рейса авиакомпании «Победа» до Москвы, который стоит в графике на 5:05, однако к моменту публикации, согласно онлайн-табло воздушной гавани, так и не стартовал. Также в ожидании вылета находятся пассажиры рейса по тому же направлению, которому надлежало отправиться в пункт назначения в 6:30. Судя по всему, в каждом из случаев речь идет о позднем предоставлении воздушного судна авиаперевозчиком.
Кроме того, почти на полтора часа позднее, в 5:58 вместо 4:30, состоялся вылет из Омска в Сочи. Судя по всему, чуть менее продолжительной окажется задержка вылета в Санкт-Петербург, по графику намеченная на 6:40. По состоянию на 7:40 посадка окончена.