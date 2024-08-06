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Бастрыкин вмешался в историю с массовой дракой в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов Новосибирской области.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Сотрудники ДПС и ППС прибыли в Первомайский район для пресечения массовой драки. Участники дебоша начали сопротивляться правоохранителям и применять в отношении них насильственные действия.

В данный момент проводится процессуальная проверка по факту произошедшего.

Напомним, что 4 августа на улице Одоевского № 1/11 между людьми с цыганской внешностью и подвыпившими сибиряками произошла потасовка. В ход пошло и оружие: пневматический пистолет, арбалет, ножи, а также стеклянная бутылка.

Ранее МК в Новосибирске писал, что потасовка между цыганами и сибиряками произошла в Новосибирске.

СК