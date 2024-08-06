В Омске перевернулся прицеп с пони

Вчера в Омске на улице Заозерной в результате ДТП перевернулся прицеп с пони. Об инциденте сообщил очевидец аварии в группе «Авто Омск» «Вконтакте».
По словам автора поста, в машину с прицепом, в которой находилась семья из трех человек, в том числе ребенок, влетели «Жигули». В последнем автомобиле находились молодые люди, как утверждает очевидец, в алкогольном или наркотическом опьянении.
«Водитель “Жигулей” покинул место ДТП, остальные пытались дать деньги чтобы “решить все без ДПС”. До прибытия патрулей все пассажиры “Жигулей” скрылись с места аварии. Водитель “Жигулей” был пойман через час на телецентре», — сообщил автор поста.
От удара прицеп перевернуло, пони упали на землю, но, как видно из приложенной к посту фотографии, не пострадали.
В ГИБДД по Омской области об этом инциденте пока ничего не сообщают.