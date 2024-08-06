Попкорн в российских кинотеатрах подорожал на 13%

«Повышение цен, первое с 2021 года, произошло только в этом году и находится в диапазоне 10−12%, что значительно ниже роста себестоимости ингредиентов. На популярности попкорна у наших зрителей это не сказывается, продажи в нашей сети в 2024 году выше, чем в 2023-м, в том числе, благодаря постоянной работе с продуктом и поиску новых вкусов и форматов. Самый популярный попкорн — карамельный. Его доля в продажах занимает более 30%», — утверждает вице-президент сети «КАРО» по управлению маркетингом, кафе и кинобарами Ольга Проскурякова.