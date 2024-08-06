Водитель без прав погиб в ДТП, которое сам устроил на трассе в Рыбинском районе

Вчера около 18:30 на трассе в Рыбинском районе 44-летний водитель ехал на автомобиле «ВАЗ 21140». Он выехал на встречку и влетел в иномарку «Хонда Фит Шатл».
От полученных травм водитель «Жигулей» скончался, а женщина, которая находилась в этой машине, получила травмы. Пассажир иномарки тоже получил травмы.
После проверки оказалось, что у погибшего не было прав.
За последние сутки на дорогах зарегистрировано 11 ДТП, в которых 4 человека погибли, 15 получили травмы. Правоохранители задержали 53 нетрезвых водителя и 48, у которых не было прав, сообщает ГИБДД по краю.