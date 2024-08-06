В центре Перми на видео сняли мужчину, пристающего к девочке-подростку

На видеозаписи видно, как мужчина следует за уходящей девушкой, придерживая её за предплечье, а затем пытается на ходу обнять её, кладёт руку на плечо и трогает волосы. Реальный возраст участников и подробности происходящего сложно понять из-за ракурса съёмки. Многочисленные очевидцы на остановке не препятствуют действиям мужчины и не обращают на ситуацию особого внимания.