В центре Перми на видео сняли мужчину, пристающего к девочке-подростку

Мужчина преследовал девушку на вид явно младше него в самом центре Перми. Очевидец снял ситуацию на видео и опубликовал его в соцсетях.
Видео появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь | Новости» 3 августа — и, судя по комментарию автора, снято оно было в тот же день.
«Здравствуйте, сегодня на трамвайной остановке ЦУМ, 16:10, девочка приблизительно лет 14−16 пыталась убежать и отбиться от мужчины, с далека на вид ему лет 40… “— описал ситуацию автор (орфография сохранена).
На видеозаписи видно, как мужчина следует за уходящей девушкой, придерживая её за предплечье, а затем пытается на ходу обнять её, кладёт руку на плечо и трогает волосы. Реальный возраст участников и подробности происходящего сложно понять из-за ракурса съёмки. Многочисленные очевидцы на остановке не препятствуют действиям мужчины и не обращают на ситуацию особого внимания.
Сайт perm.aif.ru обратился в правоохранительные органы с просьбой прокомментировать происходящее на записи.