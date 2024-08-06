Руководство волейбольной «Омички»: «Новая команда не связана со старой “Омичкой”

«Нынешний логотип “Омички” — временный. Но я думаю, что мы весь этот сезон ещё будем с действующим логотипом. Можно, конечно, поменять, но пока в этом нет большого смысла. Как я и говорил, нужно спортсооружение, к которому мы бы вышли на новый уровень, шагнули на ступеньку вверх. Вот тогда уже можно полностью проводить ребрендинг.