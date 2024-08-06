Руководство волейбольной «Омички»: «Новая команда не связана со старой “Омичкой”

Вышедший в Суперлигу волейбольный клуб «Омичка» не будет никак, кроме названия, связан со старой омской командой с аналогичным названием.
Об этом во время подкаста портала Om1.ru сообщил директор «Центра игровых видов спорта» Роман Гусев.
«Очень не хочется привязываться к старой “Омичке”, потому что за ней ещё тянется небольшой негативный шлейф. Сейчас о той команде все новости связаны только с банкротством. А у нас новая команда, образованная в 2016 году, поэтому и история у неё должна быть такой же победоносной, но всё же своей», — пояснил Гусев.
Ожидается, что в будущем у «Омички» будет новый логотип и маскот. С высокой уверенностью можно сказать, что талисманом команды будет не кошка, как у старой «Омички», а кто-то другой. Сейчас маскот команды — белка Эйся.
«Нынешний логотип “Омички” — временный. Но я думаю, что мы весь этот сезон ещё будем с действующим логотипом. Можно, конечно, поменять, но пока в этом нет большого смысла. Как я и говорил, нужно спортсооружение, к которому мы бы вышли на новый уровень, шагнули на ступеньку вверх. Вот тогда уже можно полностью проводить ребрендинг.
Новый логотип находится в статусе разработки. Есть много разных вариантов, их нам присылают дизайнеры. Но пока не скажу, что нам что-то очень сильно понравилось. Пока — в поиске.
К «кошкам» возвращаться не будем, лучше что-то новое взять", — сказал Гусев.
Полная версия подкаста выйдет на портале Om1.ru в ближайшие дни.