Красноярский ФК «Енисей» с минимальным счетом уступил «Арсеналу»

5 августа красноярский футбольный клуб «Енисей» с минимальным счетом уступил «Арсеналу» в матче 4-го тура Первой лиги. Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 1:2.
В составе хозяев отличились Даниил Липовой и Алан Цараев, у красно-синих — Тимофей Шипунов. Победу «оружейникам» принес Цараев, отличившийся на 96-й минуте.
Красноярцы после четырех туров набрали три очка и находятся на 13-м месте турнирной таблицы.
Уже 10 августа сибиряки сыграют с «Аланией». Матч начнется в 23:00 по красноярскому времени.