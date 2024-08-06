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Красноярский ФК «Енисей» с минимальным счетом уступил «Арсеналу»

Матч 4-го тура Первой лиги прошел в Туле.

Источник: Соцсети

5 августа красноярский футбольный клуб «Енисей» с минимальным счетом уступил «Арсеналу» в матче 4-го тура Первой лиги. Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 1:2.

В составе хозяев отличились Даниил Липовой и Алан Цараев, у красно-синих — Тимофей Шипунов. Победу «оружейникам» принес Цараев, отличившийся на 96-й минуте.

Красноярцы после четырех туров набрали три очка и находятся на 13-м месте турнирной таблицы.

Уже 10 августа сибиряки сыграют с «Аланией». Матч начнется в 23:00 по красноярскому времени.