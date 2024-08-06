Верующие празднуют День памяти святых Бориса и Глеба: с какими молитвами к ним обращаются

Благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом Крещении — Роман и Давид) — первые русские святые, канонизированные как Русской, так и Константинопольской Церковью. Они были младшими сыновьями благоверного князя Владимира, скончавшегося в 1015 году.
Незадолго до своей кончины отец призвал Бориса в Киев, чтобы отправить его на войну с печенегами. Через некоторое время Владимир преставился, и его старший сын Святополк самовольно объявил себя великим князем. Узнав об этом, дружина Бориса стала уговаривать его пойти в столицу и занять престол, но кроткий князь не захотел междоусобной распри и распустил войско. Святополк же не поверил в искренность брата и, чтобы оградить себя от соперничества, послал к Борису убийц. Тот не стал скрываться и принял мученичество. Позже Святополк предал Глеба — вызвав его из своего удела Мурома, князь послал навстречу дружинников. В то время Глеб уже знал о кончине отца и убийстве Бориса, но, как и брат, предпочел мученичество войне.
Священнослужители говорят, что праздник Бориса и Глеба напоминает о важности мира и прощения. Они не стали бороться за власть и богатство, предпочли жизнь по Божьим заповедям. Именно поэтому их почитают как страстотерпцев — тех, кто терпит страдания ради исполнения воли Божьей.
Празднования в честь Бориса и Глеба проводятся три раза в год: 15 мая, 6 августа и 18 сентября. Первый праздник отмечается в память о перенесении мощей святых в новую Борисоглебскую церковь в 1115 году. Второй установлен в память об убийстве Бориса у реки Альты. В третий праздник верующие вспоминают о мученической смерти Глеба.
Верующие обращаются к святым, чтобы освободиться от зависти, ревности, злости, искушений и нетерпимости. Их также просят о помощи тем, кто защищает Родину на любом из возможных поприщ — от военного до политического. Кроме того, считается, что святые могут помочь в лечении различных болезней, разрешении конфликтных ситуаций и установлении мира в семье.
Существует множество народных примет, которых придерживались в этот праздник на Руси. Например, нельзя было делать уборку в доме, чтобы не лишить семью достатка. Должникам следовало отдать долги до праздника, тогда они не столкнутся еще с большим безденежьем. До восхода солнца люди пересчитывали свои накопления, чтобы денег всегда хватало.
Также нельзя выезжать в поле и заниматься сбором урожая, рубить дрова, так как считается, что это может принести несчастье.
Приметы дня. Солнечная погода — к холодной зиме. Дождь — к теплой зиме. Утренний дождь — к погожему дню. Южный ветер — к непогоде. Цыплята жмутся к курице — к затяжным дождям. Роса к полудню — к грозе.