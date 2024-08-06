Верующие празднуют День памяти святых Бориса и Глеба: с какими молитвами к ним обращаются

Незадолго до своей кончины отец призвал Бориса в Киев, чтобы отправить его на войну с печенегами. Через некоторое время Владимир преставился, и его старший сын Святополк самовольно объявил себя великим князем. Узнав об этом, дружина Бориса стала уговаривать его пойти в столицу и занять престол, но кроткий князь не захотел междоусобной распри и распустил войско. Святополк же не поверил в искренность брата и, чтобы оградить себя от соперничества, послал к Борису убийц. Тот не стал скрываться и принял мученичество. Позже Святополк предал Глеба — вызвав его из своего удела Мурома, князь послал навстречу дружинников. В то время Глеб уже знал о кончине отца и убийстве Бориса, но, как и брат, предпочел мученичество войне.