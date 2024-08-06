Новый фонтан появился в Астане

Перед театром «Жастар» установили новый фонтанный комплекс, выполненный в форме дельфинов. Это современное сооружение стало ярким украшением улицы и привлекает внимание как горожан, так и гостей города. Кроме того, вдоль улицы появились малые архитектурные формы, места для настольных игр, игровые арт-объекты, качели и шезлонги. Эти элементы создают комфортное и привлекательное пространство для отдыха и развлечений.