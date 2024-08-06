Новый фонтан появился в Астане

Перед театром «Жастар» установили новый фонтанный комплекс, выполненный в форме дельфинов. Это современное сооружение стало ярким украшением улицы и привлекает внимание как горожан, так и гостей города. Кроме того, вдоль улицы появились малые архитектурные формы, места для настольных игр, игровые арт-объекты, качели и шезлонги. Эти элементы создают комфортное и привлекательное пространство для отдыха и развлечений.
Обновлено брусчатое покрытие улицы и установлены высококачественные чугунные фонари в классическом стиле. Эти фонари, обладая высокой устойчивостью к погодным условиям столицы, обеспечивают яркое освещение. На территории также установлены скамейки и урны, выполненные по мировым стандартам городского благоустройства, применяемым в таких столицах, как Берлин, Лондон и Москва. Особое внимание было уделено созданию безбарьерной среды.
Также провели работы по озеленению: все существующие зеленые насаждения сохранены, а также высажено более 200 новых деревьев, включая ивы, клёны, сосны и ясеня, а также многолетние кустарники. Для ухода за растительностью была проведена локальная система полива, что обеспечит их здоровое развитие и сохранение.
Всего в текущем году в Астане благоустроят 170 дворов и общественных пространств. Большая часть уже завершена.