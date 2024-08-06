Завершено строительство пешеходного моста через реку Снежную в Слюдянском районе

В Слюдянском районе пешеходный мост через реку Снежную готовят к вводу в эксплуатацию. Строительные работы проводили по поручению президента России Владимира Путина. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства Иркутской области на возведение мостового перехода район получил из бюджета области более 174 миллионов рублей.
— Прежний пешеходный мост был построен около 50 лет назад, он был в аварийном состоянии. В Новоснежной живет около 600 человек, мост обеспечивает доступ к школе, аптеке, больнице, они находятся на другом берегу, в селе Выдрино Республики Бурятия. Я посещал этот объект, видел, как сложно было им пользоваться, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Из-за плачевного состояния конструкции, было решено ее демонстрировать. Затем возвели русловые опоры, деревянный настил, выполнили монтаж освещения, пандусов и лестниц. За работами на объекте следили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Новый мост длиной 117 метров. На время его строительства для удобства жителей Новоснежной был оборудован временный переход. Работы провели по госпрограмме региона «Развитие дорожного хозяйства».
Ранее КП-Иркутск сообщила, что в Иркутске дорожники приступать к уборке улиц с пяти утра. Они очищают остановочные пункты, парковки, приводят в порядок газоны и тротуары.