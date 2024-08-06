Завершено строительство пешеходного моста через реку Снежную в Слюдянском районе

— Прежний пешеходный мост был построен около 50 лет назад, он был в аварийном состоянии. В Новоснежной живет около 600 человек, мост обеспечивает доступ к школе, аптеке, больнице, они находятся на другом берегу, в селе Выдрино Республики Бурятия. Я посещал этот объект, видел, как сложно было им пользоваться, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.