Врачи назвали худший завтрак, запускающий рак

Яичница с беконом, а также бутерброды с колбасой увеличивают риски развития онкологии, а также приближают деменцию. Об этом предупредила в своем телеграм-канале эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, отметив, что это «худший завтрак».
Как пишет врач, практика показывает, что многие люди до сих пор начинают свое утро с бутерброда с колбасой. Как вариант — жарят яйца с сосисками и беконом. Таким образом они на регулярной основе употребляют обработанное мясо.
«Каждая дополнительная порция переработанного мяса в день добавляет 1,6 года когнитивного старения», — предупредила эндокринолог, добавив, что обработанное мясо — и это доказано — провоцирует риск развития рака, особенно колоректального.
Также это негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему и увеличивает вероятность появления диабета.
Недавняя работа исследователей показала, что всего две порции обработанного мяса в неделю (колбаса, сосиски, бекон и так далее) увеличивают риск деменции на 14%. В рамках исследования велись наблюдения за более чем 100 тысячами взрослых людей на протяжении 40 лет.
При этом врач подчеркнула, что тушеное, запеченное, сваренное, приготовленное на пару мясо — полезный продукт. Но в жареном и переработанном виде его лучше не есть.
Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян также предостерег тех, кто, желая получить белок и не потратив при этом много времени, ест на завтрак консервы. Нет ничего «живого и полезного» в мясе и рыбе, которые проходят столь серьезную обработку, подчеркнул врач. Питаясь таким образом, человек получает канцерогены, которые увеличивают риск развития рака кишечника, отметил Марк Гадзиян в телеграм-канале.