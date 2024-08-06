Врачи назвали худший завтрак, запускающий рак

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян также предостерег тех, кто, желая получить белок и не потратив при этом много времени, ест на завтрак консервы. Нет ничего «живого и полезного» в мясе и рыбе, которые проходят столь серьезную обработку, подчеркнул врач. Питаясь таким образом, человек получает канцерогены, которые увеличивают риск развития рака кишечника, отметил Марк Гадзиян в телеграм-канале.