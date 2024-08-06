В минздраве Башкирии объяснили, почему курение называют катастрофой для сердца.

«Курение вообще называют катастрофой для сердца. Оно приводит к спазму периферических сосудов, повышению уровня давления и свертываемости крови и учащению ритма сердечных сокращений. В сигаретах содержится большое количество вредных веществ, в том числе никотин и угарный газ. Они вытесняют кислород, что приводит к хроническому кислородному голоданию», — подчеркнули в региональном минздраве.