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В минздраве Башкирии объяснили, почему курение называют катастрофой для сердца

В минздраве Башкирии объяснили, почему курение называют катастрофой для сердца.

Источник: Башинформ

В Башкирии началась неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Как пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения РБ, к числу самых неблагоприятных рисков для сердца и сосудов относятся наследственный фактор, а также курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, ожирение и сахарный диабет.

В ведомстве подчеркнули, что профилактика невозможна без отказа от вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем.

«Курение вообще называют катастрофой для сердца. Оно приводит к спазму периферических сосудов, повышению уровня давления и свертываемости крови и учащению ритма сердечных сокращений. В сигаретах содержится большое количество вредных веществ, в том числе никотин и угарный газ. Они вытесняют кислород, что приводит к хроническому кислородному голоданию», — подчеркнули в региональном минздраве.

Также в основе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний лежит регулярный контроль таких показателей, как индекс массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови.

здоровье