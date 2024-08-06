Мэрия Перми потратит еще 11,5 миллиона на подземный переход на Уральской

В организации заявили, что для того, чтобы предотвратить новые связанные с погодой разрушения, мэрия оплатит гидроизоляционные работы в туннеле, а проведёт их ООО «Гормостреконструкция» за 11 миллионов рублей. В системе Госзакупок действительно есть информация о конкурсе на капитальный ремонт подземного перехода на Уральской — и его выиграло ООО «Гормостреконструкция», будучи единственным участником. Цена контракта даже выше названной «Народным фронтом» — 11 450 427 рублей 77 копеек.