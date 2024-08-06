Мэрия Перми потратит еще 11,5 миллиона на подземный переход на Уральской

Администрация города Перми заплатит почти 11 с половиной миллионов рублей за капремонт подземного перехода на улице Уральской, который ремонтировали в 2023 году.
О новых тратах мэрии на ремонт перехода сообщило региональное отделение движения «Общероссийский народный фронт».
«В прошлом году на ремонт в подземном пешеходном переходе чиновники пермской мэрии потратили больше пяти миллионов. Спустя полгода из-за промерзания и обледенения стен там облупилась краска. Не беда — в бюджете нашлось ещё 11 миллионов», — сообщают в «Народном фронте».
В организации заявили, что для того, чтобы предотвратить новые связанные с погодой разрушения, мэрия оплатит гидроизоляционные работы в туннеле, а проведёт их ООО «Гормостреконструкция» за 11 миллионов рублей. В системе Госзакупок действительно есть информация о конкурсе на капитальный ремонт подземного перехода на Уральской — и его выиграло ООО «Гормостреконструкция», будучи единственным участником. Цена контракта даже выше названной «Народным фронтом» — 11 450 427 рублей 77 копеек.
«Налицо строительный парадокс и чиновничья бесхозяйственность — сначала красят стены, потом задумываются о капитальном ремонте», — описывают ситуацию в «Народном фронте».
В организации действия мэрии называют неэффективным расходованием бюджета, но отмечают, что решение контрольно-счётной палаты по результатам проверки этой ситуации пока неизвестно.