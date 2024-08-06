Селяне в Омской области больше не хотят выращивать скотину и овощи

Как признал министр, ЛПХ, специализирующиеся на выращивании овощей, постигла та же участь, что и молочное животноводство. Раньше 48% молока производилось в личных подсобных хозяйствах. Сейчас количество буренок на сельских сельских подворьях сократилось в разы.