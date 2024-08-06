Селяне в Омской области больше не хотят выращивать скотину и овощи

Вчера, 5 августа, в Доме журналистов состоялась пресс-конференция министра сельского хозяйства региона. Николай Дрофа рассказал о ходе стартовавшей уборочной кампании и в том числе о приоритетных направлениях развития сельского хозяйства.
По словам министра, в регионе меняется культура проживания на селе — количество ЛПХ год от года сокращается. Поэтому ставки делаются на крупный и средний бизнес, который готов реализовать масштабные инвестпроекты.
«Очень большой объем традиционно в Омской области производился в ЛПХ. По статистике в 2016 году в ЛПХ выращивалось 49 тысяч га овощей. 70% производства картофеля обеспечивали личные подсобные хозяйства. Сейчас площади сократились до 20 тысяч. Стоит задача заменить выпадающие объемы организованными формами», — рассказал Николай Дрофа.
Как признал министр, ЛПХ, специализирующиеся на выращивании овощей, постигла та же участь, что и молочное животноводство. Раньше 48% молока производилось в личных подсобных хозяйствах. Сейчас количество буренок на сельских сельских подворьях сократилось в разы.
На замену ЛПХ пришли крупные сельхозпроизводители. Сейчас в регионе в сфере животноводства и растениеводства реализуется более 20 инвестиционных проектов.