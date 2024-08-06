Крупные пожары потушили в лесах Иркутской области 5 августа

— Вновь зарегистрировано 5 августа и действуют два лесных пожара в Катангском и Киренском районах на общей площади 10 гектаров. На утро 6 августа в действующем состоянии перешли десять пожаров на площади 332 гектара: восемь — в Катангском районе, по одному — в Киренском и Мамско-Чуйском, — пояснили в правительстве.