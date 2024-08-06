Крупные пожары потушили в лесах Иркутской области 5 августа

В Мамско-Чуйском районе удалось потушить четыре пожара общей площадью 3095 гектаров. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства области пожарные продолжают борьбу с пламенем взятым под контроль в Киренском, Мамско-Чуйском, Катангском и Ольхонском районах.
— Вновь зарегистрировано 5 августа и действуют два лесных пожара в Катангском и Киренском районах на общей площади 10 гектаров. На утро 6 августа в действующем состоянии перешли десять пожаров на площади 332 гектара: восемь — в Катангском районе, по одному — в Киренском и Мамско-Чуйском, — пояснили в правительстве.
Для переброски пожарных привлекали два вертолета Ми-8, а для отслеживания обстановки в лесном фонде семь самолетов. В тушении принимали участие более 300 человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянском районе завершили строительство пешеходного мостового перехода через реку. Старый мост давно не соответствовал требованиям. Длина нового составила 117 метров.