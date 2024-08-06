Глава Боготола лишилась должности и получила условный срок за приемку некачественных квартир

В прокуратуре рассказали, что в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Переселение» глава Боготола Елена Деменкова заключила госконтракт с ООО «КрасСтройКомплекс» о приобретении 84 жилых помещений. На работы выделялось 184 млн рублей. Обязательства подрядчиком не были выполнены, квартиры были переданы муниципалитету позже оговоренного срока. Кроме того, в квартирах не было оговоренных контрактом электрических плит, сигнализаций, смесителей на умывальниках, местами отсутствовал и линолеум. Ущерб для муниципалитета превысил 2,1 млн рублей.