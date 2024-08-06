Глава Боготола лишилась должности и получила условный срок за приемку некачественных квартир

В прокуратуре рассказали, что в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Переселение» глава Боготола Елена Деменкова заключила госконтракт с ООО «КрасСтройКомплекс» о приобретении 84 жилых помещений. На работы выделялось 184 млн рублей. Обязательства подрядчиком не были выполнены, квартиры были переданы муниципалитету позже оговоренного срока. Кроме того, в квартирах не было оговоренных контрактом электрических плит, сигнализаций, смесителей на умывальниках, местами отсутствовал и линолеум. Ущерб для муниципалитета превысил 2,1 млн рублей.
Несмотря на это, глава города приняла работы без претензий к подрядчику, оплату провели без предварительной экспертизы квартир.
Женщина частично признала свою вину и пояснила: «Я не знала, что этих позиций в помещениях нет. Признаю вину в том, что я не убедилась в исполнении муниципальных контрактов, не осуществляла должный контроль за их исполнением, из-за чего приняла работы».
В следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что суд признал чиновницу виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст. 285 УК РФ). С учётом позиции прокурора ей назначено 2,5 года условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Также в течение двух лет она не сможет занимать должности в органах государственной власти.
После этого, на внеочередной сессии Боготольского городского совета, Елена Деменкова сложила с себя полномочия главы города.