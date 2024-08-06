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К выходным температура в Омске опустится до +17 градусов

На неделю Росгидромет сулит омичам дождливую и прохладную погоду.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу Росгидромета с четверга, 8 августа, в Омске начнется похолодание. Дневная температура в этот день составит +23 градуса.

В ночь на пятницу столбик термометра опустится уже до +14-+15 градусов. Днем, 9 августа, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит +20 градусов, прольется дождь.

Ночная температура субботы, 10 августа, составит +13 градусов, дневная — всего +17. Пройдет дождь.

К воскресенью ночная температура упадет до +11. Днем — +18, облачно, дождь.

Днем 12 августа — +19, переменная облачность, местами дождь.