К выходным температура в Омске опустится до +17 градусов

По прогнозу Росгидромета с четверга, 8 августа, в Омске начнется похолодание. Дневная температура в этот день составит +23 градуса.
В ночь на пятницу столбик термометра опустится уже до +14-+15 градусов. Днем, 9 августа, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит +20 градусов, прольется дождь.
Ночная температура субботы, 10 августа, составит +13 градусов, дневная — всего +17. Пройдет дождь.
К воскресенью ночная температура упадет до +11. Днем — +18, облачно, дождь.
Днем 12 августа — +19, переменная облачность, местами дождь.