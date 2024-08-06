В Хабаровске обсуждают обоснованность новых тарифов на проезд

В администрации Хабаровска разъяснили, что влияет на рост цен за проезд в общественном транспорте, сообщает пресс-служба мэрии города.
На маршрутах с нерегулируемыми тарифами транспортные компании сами устанавливают стоимость проезда в соответствии с законодательными нормами.
Коммунальные платежи, повышение цен на топливо, запчасти и горюче-смазочные материалы вынуждают транспортные предприятия увеличивать тарифы. Также необходимы обновления транспортного парка и повышения зарплат сотрудникам.
Несмотря на это, в Хабаровске стоимость проезда в общественном транспорте установлена на уровне регулируемых тарифов — 35 рублей днём и 37 рублей вечером, или даже ниже.
Стоимость проезда может варьироваться от 30 до 50 рублей. Максимальная стоимость составляет 50 рублей.
«На коротких маршрутах с высокой сменяемостью пассажиров перевозчикам удаётся сохранить тариф на уровне 30−35 рублей. Некоторые маршруты имеют два тарифа, и на определённых участках стоимость проезда уменьшается», — сообщил Владимир Ощановский, руководитель управления промышленности и транспорта.
К примеру, на маршрутах № 61С и № 61K высокая сменяемость пассажиров и небольшая длина маршрутов позволяют удерживать тариф в 35 рублей. Аналогичная ситуация на маршрутах № 1 Л и № 1С, где изменения тарифов маловероятны из-за небольшой протяженности маршрутов.
«Для сдерживания роста тарифов с руководством транспортных предприятий проводится разъяснительная работа. Также управление активно взаимодействует с антимонопольной службой для проверки обоснованности повышений тарифов», — добавил Владимир Ощановский.